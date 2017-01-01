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Adilcevaz MYO'da mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz Meslek Yüksekokulu 2016-2017 yılı mezuniyet töreninde öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik yaptı. Çelik, 22'nci dönem mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Gelişen ve çağdaş ülke olmanın tüm özelliklerini sergileyen ülkemiz giderek büyümektedir. Gelişmişlik düzeyi ile paralel seyreden yükseköğretim oranı, ülkemizde oldukça önemli seviyelere yükselmiş bulunmaktadır. Bu konuda kendisine düşeni layığı ile üstlenmiş bulunan üniversitemiz ve yüksekokulumuz hızlı bir gelişme göstermektedir. Bizler de öğrencilerimize her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmak gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanında sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak ve bu konuda imkânlarımız ölçüsünde hiçbir fedakârlıktan çekinmemek gayreti içerisindeyiz. 1993 yılında 2 bölüm ve 30 öğrenci kapasitesi ile öğrenimine başlayan yüksekokulumuz, her geçen yıl büyüyerek ve gelişerek 11 bölüm ve 650 öğrenci kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır. Okulumuz bugüne kadar yaklaşık 4 bin mezun vermiştir. Yüksekokulumuz öğrenci sayısındaki artışın ilçemize sosyal ve ekonomik olarak bir canlılık getirdiği açıktır. Öğrencilerimiz okulumuzdan çok iyi bilgi ve donanımla ayrılarak bundan sonraki hayatlarında öğrendikleri birçok şeyin farkına varacaklardır. Hayatın yeni aşamasında okul yılları tatlı bir anı olarak kalırken, asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve üniversite yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Demirtaş da birer kısa konuşma yaparak mezun olacak olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından okulda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından okul birincisi Büşra Duran'ın öncülüğünde öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Program mahalli sanatçılar Alpay Babahan ve Adem Küçük tarafından söylenen türküler eşliğinde öğretim görevlileri ve öğrencilerin halay çekmesiyle son buldu.

Mezuniyet törenine Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri M. Zahid Kuldaş, Adilcevaz Meslek Yüksekokul Müdürü Murat Çelik, kamu kurum amirleri, akademik personel, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

(MSA-Y)



17.05.2017 16:32:55 TSI

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