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Türkmenlerin geleceği Bağdat'da masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Irak Parlamento Başkanı Selim El Cuburi himayelerinde ve Birleşmiş Milletler Irak temsilciliği 'Unami' koordinasyonunda, 'Irak'ın Toprak Bütünlüğü İçinde, Türkmenlerin Geleceği' adı altında Türkmen Konferansı çalışmaları, Irak'ın Başkenti Bağdat'ta gerçekleşti.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Irak Masası'nında takip ettiği konferansa Türkiye ve Avrupa'danda Türkmen temsilciler katıldı. Konferansı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diplomatlarda yakından takip etti

Birleşik Irak'ta Türkmenlerin Geleceği" adlı toplantıda, DEAŞ sonrası Türkmen yol haritası ve projesi açıklandı. To Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Ulusal Koalisyon (Şii) lideri Ammar el-Hekim, Başbakan ve Cumhurbaşkanı temsilcileri, siyasetçi ve ülkede bulunan yabancı misyon temsilcileriyle çeşitli Türkmen bölgelerinden gelen temsilciler ile Türkiye'den gelen Türkmen delegasyon katıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ sonrası Irak'ın Toprak bütünlüğü içinde, Türkmenlerin geleceğini ele aldılar. Ayrıca sunulacak '' Türkmen projesinde'',Türkmenlerin hükümette alacakları rolleri ve görevleri, tüm önemli isteklerini, Türkmen Halkı'nın hedeflerini ve Türkmen milli kimliği ile coğrafyasının korunmasını da beyan ettiler.Daha sonra Türkmenlerin yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar için çözümler aradılar. Zira, Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer, Türkmen göçmenlerin iadesi,Türkmen bölgelerinin imarı ve kalkınması konularında hemfikir kaldılar. Öte yandan Türkmenlerin haklarını talep etmek konusunda, siyasi söylemlerini ve açıklamalarını birlik, beraberlik ve tek görüşle ifade etmeleri konusunda da anlaştık" dedi.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'de konferansta yaptığı konuşmada, "Türkmenler, Irak'taki etnik renkliliğin temellerinden biridir. Türkmenler, Irak'ın vefalı evladıydı ve öyle olmaya da devam ediyor. Türkmenler, eski rejim ve halen terör grupları tarafından çeşitli mezalime maruz kaldılar. Irak'ı küçük devletlere bölme fikrini reddediyoruz. Irak, tekdir ve birdir parçalanmaz. Bölünme isteyenler ise kendisine başka ülke baksınlar''diye konuştu.

(AY-Y)



17.05.2017 16:35:07 TSI

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