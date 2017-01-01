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Engeliler, Birlikteyiz Projesi'nin etkinliğinde gönüllerince eğlendiler

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:43
Engeliler, Birlikteyiz Projesi'nin etkinliğinde gönüllerince eğlendiler
Engeliler, Birlikteyiz Projesi'nin etkinliğinde gönüllerince eğlendiler

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Mersin genelinde engelli bireyler için eğitim veren kurumların düzenlediği 'Birlikteyiz Projesi'nin Mayıs ayı etkinliğinde bir araya gelen engelliler ve aileleri keyifli bir gün geçirdiler.
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin sosyal etkinlikler ile bir araya getirilerek, sosyal ve sportif beceri gelişimlerine katkı sunmak, uygun fiziksel ortamlarda spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda etkinlik düzenlendi. Engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nin koordinatörlüğünde, Kuyuluk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi, Mezitli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlandı. Birlikteyiz Projesi kapsamında yıl boyu yapılan çalışmaların anlatıldığı sunumla başlayan etkinlikte, Mezitli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu öğrencileri tarafından step gösterisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi tarafından da Kafkas dans gösterisi sergilendi. Mezitli Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu koro, seslendirdiği şarkılarla ve ponpon gösterileri ile izleyenleri eğlendirirken, Kuyuluk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ritim grubunun gerçekleştirdiği dans gösterisi ile salonda eğlenceli dakikalar yaşandı. Etkinliğin sonunda paydaş okulların öğrencileri sahneye çıkarak, ponpon grubu eşliğinde "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkıyı seslendirdi.
(KYM-Y)

17.05.2017 16:43:04 TSI
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