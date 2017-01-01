ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşçı'dan öğrencilere halı saha müjdesi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44
Taşçı'dan öğrencilere halı saha müjdesi
Taşçı'dan öğrencilere halı saha müjdesi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakent Ortaokulunda düzenlenen 4006. TUBİTAK Bilim Fuarı ve mezuniyet töreni etkinliklerine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğrencilere bu yaz okulları için bir halı saha yapma sözü verdi.
Atakum Atakent Ortaokulunda düzenlenen 4006. TUBİTAK Bilim Fuarı'na katılarak okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hazırlanan projelerle tek tek ilgilenerek öğrencilerden bilgiler aldı.
Her projenin ayrı bir emek ve ayrı bir zeka ürünü olduğunu ifade eden Taşçı, "Her proje ayrı bir emek, ayrı bir zeka ürünü. Pırıl pırıl öğrencilerimizle birlikte onların proje heyecanını yaşadık. Her proje çok özel. Her proje gelecek için atılmış kocaman adımlar. Öğrencilerimiz başta olmak üzere, onları teşvik eden, destekleyen, her an yanlarında olarak onların ufkunu açan okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Onlar istedi, Taşçı kabul etti
Okulun eksikleri hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden bilgiler alan İshak Taşçı, okulun yanında bulunan alanın öğrencilere kazındırılması konusunda gerekli çalışmaları başlatacağını ifade ederken, bunun yanı sıra öğrencilerden gelen istek üzerine onları kırmayarak bu yaz itibariyle okula ait bir halı sahanın kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çalışmalar bu yaz başlıyor
Bu yıl mezun olacak öğrencilere lise ve üniversite hayatlarında başarılar dileyen Taşçı, "İnşallah yavrularımız buradan aldıkları güzel eğitimin ardından lise ve üniversite eğitimiyle meslek hayatlarına başarılı bir şekilde başlamış olurlar. Atakent Ortaokulunun güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için biz de Atakum Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yaz okulların tatil olmasıyla birlikte okul bahçesinde bazı çalışmalarımız başlayacak. Okulun yanına da Atakent Ortaokuluna ait bir halı sahayı belediye olarak yaparak yavrularımızın kullanımına sunacağız" şeklinde konuştu.

Coşkun: "Taşçı her zaman yanımızda"
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın eğitim ve öğretime ayrı bir önem verdiğini her fırsatta hissettiklerini ifade eden Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, "Belediye Başkanımız İshak Taşçı Atakent Ortaokulu için de bayağı büyük bir hizmet yapıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını kendisine ilettiğimizde bu ihtiyaçları Belediye olarak karşılayacaklarının sözünü verdi. Gerektiği her zaman bizim yanımızda olduğu için Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisine teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.
(SAM-SLH-Y)

17.05.2017 16:44:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler buluşlarını sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER BULUŞLARINI SERGİLEDİ
Başkan Yılmaz: &quot;Şehrimizi nakış gibi işlemek istiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "ŞEHRİMİZİ NAKIŞ GİBİ İŞLEMEK İSTİYORUZ"
57. Piyade Alayı Sancağı OMÜ'ye emanet
YEREL

57. PİYADE ALAYI SANCAĞI OMÜ'YE EMANET
GÜNCELLEME - İş yerinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - İŞ YERİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI
Yılın hemşiresine teşekkür plaketi
YEREL

YILIN HEMŞİRESİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Samsun'da hedef 10 bin artı istihdam
YEREL

SAMSUN'DA HEDEF 10 BİN ARTI İSTİHDAM
Samsun'da &quot;bozuk gıda&quot; operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA "BOZUK GIDA" OPERASYONU
Atlı tim görev başında
YEREL

ATLI TİM GÖREV BAŞINDA
Samsun Bölge Trafik Değerlendirme Toplantısı
YEREL

SAMSUN BÖLGE TRAFİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Rekor için 100 saat ip üzerinde kalacak
YEREL

REKOR İÇİN 100 SAAT İP ÜZERİNDE KALACAK
İş yerinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası
YEREL

İŞ YERİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Cezaevi personeli LÖSAM'da
YEREL

CEZAEVİ PERSONELİ LÖSAM'DA
Yılanlı Dere ıslah edildi
YEREL

YILANLI DERE ISLAH EDİLDİ
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Engelleri müzikle aştılar
YEREL

ENGELLERİ MÜZİKLE AŞTILAR
&quot;Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi&quot; Kütahya'da
YEREL

"ÜRETEN KADIN GÜÇLÜ ATAKUM PROJESİ" KÜTAHYA'DA
Kadın futbolcular, engelli erkek sporcularla karşılaştı
YEREL

KADIN FUTBOLCULAR, ENGELLİ ERKEK SPORCULARLA KARŞILAŞTI
Derebahçe'de mehterli sergi açılışı
YEREL

DEREBAHÇE'DE MEHTERLİ SERGİ AÇILIŞI
&quot;Dünya ip üstünde en uzun süre kalma&quot; rekor denemesi
YEREL

"DÜNYA İP ÜSTÜNDE EN UZUN SÜRE KALMA" REKOR DENEMESİ
Samsun'da yeni bir özel hastane daha açılıyor
YEREL

SAMSUN'DA YENİ BİR ÖZEL HASTANE DAHA AÇILIYOR
Yılsonu sergisine mehteranlı açılış
YEREL

YILSONU SERGİSİNE MEHTERANLI AÇILIŞ
Vali şahin: &quot;2019 yılında tekli eğitime geçeceğiz&quot;
YEREL

VALİ ŞAHİN: "2019 YILINDA TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ"
Samsun'da terör örgütü DEAŞ davasında karar
YEREL

SAMSUN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ DAVASINDA KARAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...