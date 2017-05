YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taşçı'dan öğrencilere halı saha müjdesi

Taşçı'dan öğrencilere halı saha müjdesi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakent Ortaokulunda düzenlenen 4006. TUBİTAK Bilim Fuarı ve mezuniyet töreni etkinliklerine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğrencilere bu yaz okulları için bir halı saha yapma sözü verdi.

Atakum Atakent Ortaokulunda düzenlenen 4006. TUBİTAK Bilim Fuarı'na katılarak okul öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hazırlanan projelerle tek tek ilgilenerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Her projenin ayrı bir emek ve ayrı bir zeka ürünü olduğunu ifade eden Taşçı, "Her proje ayrı bir emek, ayrı bir zeka ürünü. Pırıl pırıl öğrencilerimizle birlikte onların proje heyecanını yaşadık. Her proje çok özel. Her proje gelecek için atılmış kocaman adımlar. Öğrencilerimiz başta olmak üzere, onları teşvik eden, destekleyen, her an yanlarında olarak onların ufkunu açan okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Onlar istedi, Taşçı kabul etti

Okulun eksikleri hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden bilgiler alan İshak Taşçı, okulun yanında bulunan alanın öğrencilere kazındırılması konusunda gerekli çalışmaları başlatacağını ifade ederken, bunun yanı sıra öğrencilerden gelen istek üzerine onları kırmayarak bu yaz itibariyle okula ait bir halı sahanın kazandırılmasına yönelik çalışmalara başlayacaklarının müjdesini verdi.



Çalışmalar bu yaz başlıyor

Bu yıl mezun olacak öğrencilere lise ve üniversite hayatlarında başarılar dileyen Taşçı, "İnşallah yavrularımız buradan aldıkları güzel eğitimin ardından lise ve üniversite eğitimiyle meslek hayatlarına başarılı bir şekilde başlamış olurlar. Atakent Ortaokulunun güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için biz de Atakum Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yaz okulların tatil olmasıyla birlikte okul bahçesinde bazı çalışmalarımız başlayacak. Okulun yanına da Atakent Ortaokuluna ait bir halı sahayı belediye olarak yaparak yavrularımızın kullanımına sunacağız" şeklinde konuştu.



Coşkun: "Taşçı her zaman yanımızda"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın eğitim ve öğretime ayrı bir önem verdiğini her fırsatta hissettiklerini ifade eden Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, "Belediye Başkanımız İshak Taşçı Atakent Ortaokulu için de bayağı büyük bir hizmet yapıyor. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını kendisine ilettiğimizde bu ihtiyaçları Belediye olarak karşılayacaklarının sözünü verdi. Gerektiği her zaman bizim yanımızda olduğu için Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisine teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

(SAM-SLH-Y)



17.05.2017 16:44:19 TSI

NNNN