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Öğrencilerden 'Türk Halk Müziği' konseri

- Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde 'Türk Halk Müziği Konseri' verdi



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri tarafından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Amfisinde 'Türk Halk Müziği Konseri' verdi.

Düzenlenen konser Osmaniye Valisi Kerem Al ve eşi Beyhan Al, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, aileleri ve müzikseverler katıldı.

Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan konserde, öğrenciler tarafından türküler seslendirildi.

Konserde Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 8. Sınıflara yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve katkılarından dolayı öğretmenlere Osmaniye Valisi Kerem Al ve protokol üyeleri tarafında başarı belgeleri verildi. Ayrıca programda Vali Kerem Al, Güzel Sanatlar Lisesine adını veren Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Konser, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(KSM-Y)



17.05.2017 16:46:02 TSI

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