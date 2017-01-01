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Hakkari'de 'Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" söyleşisi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:50
Hakkari'de 'Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" söyleşisi
Hakkari'de 'Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" söyleşisi

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA)  Hakkari İl Halk Kütüphanesi ve Hakkari Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" konulu bir söyleşi düzenlendi.
İl Kültür Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Üniversitesinden öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Koç, Hakkari Üniversitesi Dokümantasyon Daire Başkanı Bilal Yılmaz, Hakkari Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Özgül Gök, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, bazı kurum amirleri ile örgenciler katıldı. Söyleşi programına konuşmacı olarak katılan Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Koç, öğrencilere "Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları" ile ilgili detaylı bilgiler verdi.
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin Koç ve Müdür Polat, daha sonra İl Halk Kütüphanesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğiyle Gençlik Haftası nedeniyle hazırlanan üniversite standının açılışını yaptılar.
(FT-MSA-Y)

17.05.2017 16:50:34 TSI
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