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Viranşehir Ankara'daki tanıtım günlerine hazır



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ankara'da 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günleri için hazırlıklar son aşamaya geldi. Şanlıurfa Valiliği himayesinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri, 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'daki kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve ticari işletmelerinin yer alacağı tanıtım günleri için Viranşehir'de uzun süreden beri devam eden çalışmalar sona erdi. Viranşehir2deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve resmi kurum, etkinliğe katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Ankara'da tanıtım günlerinin yanı sıra turizm sektörü ve medya işbirliği kahvaltısı da düzenlenecek. Avrupa Birliği ile Türkiye Mali İşbirliği kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansınca yürütülen "Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında düzenlenecek kahvaltı 18 Mayıs 2017 günü saat 09.00-11.00 arasında gerçekleştirilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katılması beklenen programa çok sayıda medya temsilcisi ile birlikte, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, proje takım lideri Mary Mckeon, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa'dak seyahat acenteleri temsilcileri katılacak. Şanlıurfa'nın tanıtımında medya ile işbirliğinin önemini anlatan sunumların ardından kahvaltı sona erecek.

(EZ-SD-Y)



17.05.2017 16:57:07 TSI

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