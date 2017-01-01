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Tarihi adliye binası müze olacak



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da, yapımına devam edilen yeni adliye binasının bitmesiyle birlikte şu an kullanımda olan tarihi adliye binası Kent Müzesi haline getirilecek.

Bolu'da bulunan İzzet Baysal Müzesi ve Kültür Bakanlığı'na ait olan müze, yeni yapılan adliye binasının bitmesiyle birlikte şimdiki tarihi adliye binasına taşınacak. Kent Müzesi haline getirilecek bina ve Tarihi Kentle Birliği'nin Müze Özendirme yarışmasında Bolu Belediyesi'nin aldığı ödülle ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Şehirler gelecekte kent müzeleriyle anılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı müzesini Bolu'da kurmak için yoğun bir çalışma sarfediyoruz. Şu an itibariyle kendi müzemizde 454 tane görsel eşya ve 600 adet yayın mevcut. Herkesin evinde atalarından kalma tarihi bir eşya, yazıt veya kitap bulunabilir. Bunların korunması ve bütün nesilllerin aydınlanması için vatandaşlarımız müzemize bağış yapılabileceği gibi emanet olarak da verebilirler" dedi.

Müzede bulunan eşyaların birileri tarafından bağışlandığı veya müzayedelerden satın alındığı ifade eden Yılmaz, "Yeni adliye binamız yapıldığında eski adliye binası Bolu Belediyesi'ne tahsis edilecek. Türkiye çapındaki kent müzesini oraya yerleştirmek ve hem Izzet Baysal Müzesi'ni hem de Kültür Bakanlığı'na ait müzemizi oraya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(FC-RFK-Y)



17.05.2017 17:01:41 TSI

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