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Seydişehir HEM yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu tarafından ilçe merkezinde açılan kursların karma sergisi açıldı.

HEM Salonunda düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Her yerde, herkes için eğitim parolası, usta öğreticileri ve diğer personeli ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden HEM Müdür Vekili Mehmet Borazan, "Yılda 8 bin kursiyer ve 2 bin öğrenci olmak üzere 10 bin kişiye hizmet eden bir kuruluşuz. Tam yıl, tam gün faaliyetlerini sürdüren, öğrenen, öğreten, üreten, ürettiğini satabilen, sanat merkezi, kültür merkezi, eğitim merkezi ve bir başka deyişle terapi merkeziyiz. Terapi merkezi diyorum, çünkü bayanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın iletişim araçlarının televizyon, sosyal medya ile boşa vakit geçirmeleri ve gençlerimizi sokaklardan almak amacıyla sosyal faaliyetler yapan stresten uzak bir merkeziz. Merkezimizin top yekun günün şartlarına uygun bir şekilde vatandaşımızın rahat ulaşabileceği, spor sahaları ile sanat atölyeleri ile sevgi salonları ile modern bir binayı merkezimiz hak etmektedir" dedi.

Kursiyerler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından ilçe protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan serginin Perşembe gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 17:01:55 TSI

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