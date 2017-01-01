Havalandırma borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
(Fotoğraflı)
Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir dükkanın havalandırma borusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Figen Sakallıoğlu caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın havalandırma borusunda yangın çıktı. Dükkan sahipleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
(RŞ-Y)
17.05.2017 17:02:34 TSI
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