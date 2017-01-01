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Mucit Abla Cizre'de çocuklara bilimi sevdirdi



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, "Mucit Abla" lakaplı Elçin Yalçıneli sergilediği "Küçük Mucitler" gösterisi ile minik öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Cizre'ye gelen "Mucit Abla" lakaplı Elçin Yalçıneli, "Küçük Mucitler gösterisi" ile ilkokul öğrencileriyle bir araya gelip bilimi sevdirmek için gösteri yaptı. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda 3 ayrı seansla ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Yalçıneli, ipten kedi, köpek, tavuk, inek, at, eşek sesleri çıkartan ve çeşitli malzemelerle yaptığı gösteriler öğrencileri şaşırttı. Öğrencilere yönelik organize edilen oyun gösterisi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yalçıneli, "Cizre'de ilkokul öğrencileriyle çalışma yaptık. Yaklaşık bin öğrenci bu bilim çalışmamıza katıldı. Bizim amacımız, çocuklar laboratuvar olmadan çok kolay bulunabilen, çöpe atılan atık malzemelerle deneyler yapsın istiyoruz" dedi.

(AY-MP-Y)



17.05.2017 17:19:04 TSI

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