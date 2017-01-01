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Milas'ta 10 aylık bebek yanan evden kurtarıldı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ın Emek Mahallesinde meydana gelen ev yangınında, 10 aylık bebek ve annesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir evde, ocak üstünde unutulan bir yemek mutfakta bulunan aspiratörü yaktı. Aspiratör kablolarına alevlerin ulaşmasıyla, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahalede bulunmak isteyen anne ve 10 aylık bebek dumandan hafif şekilde etkilendi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, itfaiye ekipleri intikal etti. İhbarın ardından olaya müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangının evdeki diğer odalara sıçramasını engelledi. Evde bulunan anne ve bebeği, itfaiye ekipleri tarafından güvenli alana götürüldü.

Yangın, apartmanda bulunan kişilerin kısa süre panik yaşamasına neden oldu. Meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(DL-MB-Y)



17.05.2017 17:24:38 TSI

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