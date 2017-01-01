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Çocuk Üniversitesi yönetimi rehber öğretmenlerle buluştu



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KOCAELİ (İHA) - Hafta sonu açılışı yapılan Başiskele Çocuk Üniversitesi yönetimi, ilçedeki okulların rehber öğretmenleriyle buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya'nın da katılımıyla gerçekleşen buluşmada rehber öğretmenlere, Kocaeli'de ilk olan Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin kuruluş amacı, çalışmaları ve öğrenci kayıtları için belirlenen kriterler konularında bilgi verildi. Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin amacına uygun çalışmasında ilçedeki okullarda bulunan rehber öğretmenlerin ve çocuk üniversitesinin Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık Biriminin koordineli çalışmasının önemli olacağı vurgulandı.

(GY-Y)



17.05.2017 17:24:57 TSI

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