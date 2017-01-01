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Bartın'da SGK ve Kızılay kan bağışı için buluştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
Bartın'da SGK ve Kızılay kan bağışı için buluştu
Bartın'da SGK ve Kızılay kan bağışı için buluştu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın'da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay işbirliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.
Kan bağış kampanyasına Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ekrem Öztekneci, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı. Kan veren kurum çalışanlarına ve vatandaşlara Kızılay tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kanın insan sağlığı açısından ne derece önemli olduğunu dikkat çeken Öztekneci, bu kampanyaları her zaman destekleyeceklerini ifade etti.
Kan bağışı kampanyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılayı Denetçisi Rıza Çakın ise, "Kurumlardaki kan bağışı etkinliklerimize devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenledik. Dün gün boyu 10.30-17.00'arasında SGK İl Müdürlüğü'nde kan bağışı topladık. Başta İl Müdürümüz olmak üzere SGK personeli kampanyamıza destek oldular. Kan bağışımıza katılım oldukça iyi oldu. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kan bağışında bulunan herkese de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
(AY-GY-Y)

17.05.2017 17:27:05 TSI
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