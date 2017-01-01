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Şanlıurfa'da sanat alanında büyük başarı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Mehmet Saçlı Ortaokulu öğrencisi, düzenlenen 2. Ulusal Çocuk Resim Yarışmasında dereceye girerek Türkiye 3'üncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Harita Genel Komutanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Haritaları seviyoruz'' temalı 2. Ulusal Çocuk Resim Yarışmasında, Mehmet Saçlı Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencisi Mahmut Korkmaz, yaptığı resimle 13-15 yaş grubunda Türkiye 3'üncüsü oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katıldığı ödül töreninde 13-15 yaş grubunda Türkiye 3'üncülüğü alan Mehmet Saçlı Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Mahmut Korkmaz, yaptığı çalışmalarla başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Şanlıurfa'nın gururu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Şanlıurfa ilinin adını sanat alanında da başarılarla duyuran Mehmet Saçlı Ortaokulu idarecilerini, öğretmen ve öğrencilerini kutlarım" şeklinde konuştu.

(BB-SD-Y)



17.05.2017 17:36:40 TSI

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