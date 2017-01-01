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Zabıta Memuru Fedai Özdemir emekli oldu



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SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi'nin sevilen Zabıta memurlarından Fedai Özdemir, 32 yıllık meslek hayatından sonra emekliye ayrıldı.

Adapazarı Belediyesi'nde 32 yıldır Zabıta Memuru olarak görev yapan belediyenin sevilen ismi Fedai Özdemir emekli oldu. Emekliliğinin son gününde Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Özdemir, Başkan Dişli'den helallik alarak çalışmalarında başarı diledi. Başkan Dişli, Zabıta Memuru Fedai Özdemir'in bu güne kadar görevine hep sadık kalarak yaptığı işi büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ve bu süreçte de kimseyi kırmamaya özen gösterdiğini belirtti. Başkan Dişli, Özdemir'e belediyede verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek emeklilik hayatında da başarı diledi. Zabıta Memuru Özdemir'e Zabıta Müdürlüğü'nde de veda düzenlendi.

(RŞ-GY-Y)



17.05.2017 17:42:01 TSI

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