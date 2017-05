YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali İsmail Ustaoğlu: "Engelli vatandaşlarımız bizlere milletimizin emaneti"

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ile birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ülke çapında her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bayburt'ta da bu kapsamda ilgili kurumlar tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiğine değinen Vali İsmail Ustaoğlu, "Son yıllarda engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli reformlar gerçekleştirildi. Bir çok imkandan mahrum bir halde yaşantısına devam etmeye çalışan vatandaşlarımız bu reformlar sayesinde toplumda daha fazla rol üstlenmeye başladı. Devletimizin bizlere emaneti olan bu vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu." dedi.

İçerisinde 50'ye yakın bireyin yer aldığı merkezi zaman zaman ziyaret ettiğini belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Onların yüzünün gülmesi aslında hepimizin yüzünün gülmesi anlamına geliyor. Merkezimizde kalan vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılama noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; hiçbir vatandaşımızın diğerinden bir farkı yok. Onlar bizlere milletimizin ve devletimizin birer emaneti. Bizde bu anlayışla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik atılan adımların toplumun bu konudaki karnesine doğrudan yansıyacağını ifade ederek sürdürdüğü konuşmasında bu doğrultuda hayata geçirilecek projelere daha fazla ihtiyaç olduğu vurgusunu yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ise engelli bireylerin yaşadığı sorunların sadece kendilerinin değil aynı zamanda toplumun da ortak sorunu olduğunu kaydetti. Engelli bireylerin yaşamlarına rahat bir şekilde devam edebilmelerinin bu konuda ortak bir anlayışın oluşturulmasıyla mümkün olduğuna değinen Eroğlu, "Engelli vatandaşlara acıma duygularıyla yaklaşma yerine hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalıdır." dedi.

Merkezde kalan engelli vatandaşların hayallerinin gerçekleştirildiği proje ve merkez etkinlikleri hakkında slayt gösterimiyle devam eden program, Kızılay Derneği Bayburt Şubesi tarafından hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Programa Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, İl Halk Sağlığı Müdürü İlker Hancı, Kamu Hastaneleri Birliği Bayburt Devlet Hastanesi Genel Sekreteri Sebahattin Canmemiş, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayetullah Meydanoğlu, Kızılay Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy ve diğer ilgililer katıldı.

