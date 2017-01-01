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Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:53
Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor
Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve kurum çalışanları Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Vali İsmail Ustaoğlu, "Sosyal Güvenlik Haftası" kapsamında SGK tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu'ndan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette SGK İl Müdür Yardımcısı Atilla Şirin ve birim amirleri de hazır bulundu.
(YY-AT-Y)

17.05.2017 17:53:33 TSI
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