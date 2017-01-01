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Kayyum atanan belediyeden eğitime katkı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir'de belediyeye kayyum atanmasının ardından eğitime destek arttı.

Eğitime desteklerini sürdüren Viranşehir Belediyesi,15 okuldan toplam 254 Öğrenciyi spor müsabakalarında göstermiş oldukları başarıdan dolayı ödüllendirdi. Viranşehir Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen ödül törenine Belediye Başkan Vekilli Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Spor Koordinatörü Süleyman Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni öncesinde öğrencilerin Türkiye, bölge ve İl müsabakalarında almış oldukları dereceler protokol heyetine okundu. Ardından Öğrencilere protokol ve okul müdürleri tarafından ödülleri verildi. Ödül töreninde açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ömer Çimşit, öğrencilerin göstermiş oldukları başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "2015-2016 yılı içerisinde 254 Öğrencimiz Viranşehir'i Türkiye, bölge ve il bazında en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartmıştır. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun düzenlenip başarıların elde edilmesinde emeği geçen aile, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Viranşehir'de eğitim gören öğrencilerin müthiş bir spor yeteneğinin olduğu konusunda her zaman bir söyleminin olduğunu vurgulayan Çimşit, "Bizler bugün bu söylemin gerçek olduğunu hep birlikte görmüş olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlere Viranşehir Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Sizler de ailenizin desteğiyle güzel başarılar elde ederek ilçemizin gururu olmaya devam edeceksiniz. En büyük temennimiz budur" dedi.

İlçe halkına bir de müjde veren Çimşit, "Öğrencilerimizin bu başarısını gördükçe bizler de ilçeye bir spor lisesi kazandırmayı düşünüyoruz. Bu yönde bir çalışmamız var. İnşallah bu kararlı çalışmalarla spor lisemizi ilçemize kazandırmış oluruz" şeklinde konuştu.

(EZ-SD-Y)



17.05.2017 17:54:11 TSI

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