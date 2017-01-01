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Mardin'de 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de 113 polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğünce 113 polis ve zabıta ekiplerinin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" adıyla uygulama yapıldı. Çocuk satıcılara ve dilencilere yönelik uygulamada, otogar, hastane, park ve bahçeler gibi kalabalık alanlarda kamu düzenini bozan şahıslara işlem yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve 15.00'a kadar süren uygulamada, bin 352 kişinin GBT'sine bakılırken, aranan 2 kişi yakalandı. Dilenen ve mendil satan yabancı uyruklu 8 kişi Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 15 araç sürücüsüne de bin 425 TL para cezası uygulandı.

(BS-MP-Y)



17.05.2017 17:55:29 TSI

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