YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otopark çalışmaları başladı

Otopark çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkının altına inşa edilmesi planlanan otopark için çalışmalar başladı.

Otopark girişinin yer alacağı Kongre Caddesine bakan kısmında başlayan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan çam ve diğer ağaçların bir kısmı, Kars Belediyesine ait makine yardımıyla zarar görmeden sökülerek, devlet hastanesi ve diğer kamu kurumlarının bahçelerine nakil edildi.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan'ın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Egemenlik Parkında çalışma başlattıklarını, burada yer altında olacak şekilde bir otopark inşa edileceğini söyledi.

Otoparkın yapılacağı alanın giriş bölümünde bulunan çam ve diğer ağaçların zarar görmemesi için Kars Belediyesi'nden ağaç sökmede kullanılan bir makine getirdiklerini aktaran Başkan Köksoy, "Burada otopark yaparken, ağaçların zarar görmesini istemiyoruz. Burada ki ağaçları makine yardımıyla toprağı ve köküyle birlikte çıkararak kamu kurumlarımızın bahçesine nakil ediyoruz. Çevremiz için ağacın önemi oldukça önemli. Bu nedenle ağaç söküm ve nakil işini yakından takip ediyorum" dedi.

(OY-AT-Y)



17.05.2017 18:02:22 TSI

NNNN

