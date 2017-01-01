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Kilis Musiki Cemiyeti muhteşem bahar konseri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:16
Kilis Musiki Cemiyeti muhteşem bahar konseri
Kilis Musiki Cemiyeti muhteşem bahar konseri

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te Musiki Cemiyeti tarafından muhteşem bir bahar konseri verildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleşen konserin şefliğini Ökkeş Özköseler yaparken, kültürel etkinlikler kapsamında organize edilen konsere yoğun ilgi gösterildi. Kilis Musiki Derneği Başkanı Uğur Elhan, konser öncesinde yaptığı konuşmada, konsere destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.
İki bölümden oluşan Konserin ilk bölümünde Sultaniyegah makamında şarkılar, fantezi şarkılardan potpori, Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi. İkinci bölümde ise sevilen türküler yer aldığı konsere katılanlar, Kilis Musiki Cemiyeti sanatçılarını uzun süre alkışladı. Bazı sanatseverler, konser boyunca cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti
(MAD-Y)

17.05.2017 22:16:29 TSI
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