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Başkan Toksoy'dan Hemşireler Haftası'nda anlamlı ziyaret

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:56
Başkan Toksoy'dan Hemşireler Haftası'nda anlamlı ziyaret
Başkan Toksoy'dan Hemşireler Haftası'nda anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki görevli hemşirelerin "Hemşireler Haftası"nı kutladı.
Başkan Toksoy, beraberindeki Belediye Meclis Üyesi Feramuz Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul ile birlikte Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne geldi. Toksoy, hastane birimlerini gezerek görevli hemşirelerin "Hemşireler Günü"nü kutlayarak çiçek verdi.
Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının insanlara doğumundan ölümüne kadar hizmet ettiklerini söyledi.
Toksoy, "Hemşireler, bozulan sağlığımızın tedavisini ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla aldıkları eğitimle birleştirerek fizyolojik, psikolojik, sosyolojik olarak bir bütün içinde hasta bakımını gerçekleştirirler. Bu manada hemşireliğin, toplumdaki en önemli mesleklerden biri olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.
Başkan Göksal Toksoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Sarıkamış Devlet Hastanesi Başhekimi Sevil Çetin'i de makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başhekim Sevil Çetin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Toksoy ve beraberindekilere teşekkür etti.
(IÇ-AT-Y)

18.05.2017 09:56:26 TSI
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