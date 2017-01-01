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Kdz. Ereğli Sinitli İlkokulu 905 proje arasında Türkiye birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesi'nde ki Sinitli İlköğretim okulu 65 ilden 905 projenin katıldığı 3. Ulusal Özgün Öğretim Materyal Geliştirme Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

Bu yıl 3.sü düzenlenen 3. Ulusal Özgün Öğretim Materyal Geliştirme Yarışması'ında Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş'ın tasarlayıp geliştirdiği ve Sinitli İlkokulu öğretmenleri tarafından başarıyla uygulanan Bilsek Projesi Materyali İlkokul kategorisi dalından Türkiye birinciliği kazandı.

Tokat'ta düzenlenen 3. Ulusal Özgün Öğretim Materyal Geliştirme Yarışması'na 65 ilden 905 projenin katılım sağlarken 43 ilden 148 özgün proje finale kalmayı başardı. Yarışmada Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş ilkokul kategorisinde "Bilsek Projesi" ile Türkiye birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Yarışma sonunda Tokat Deveciler Hanı'nda düzenlenen ödül törenine Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mücahit Akgün, Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, , İl Müftüsü Ahmet Erdem, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü H. İbrahim Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 3. Ulusal Özgün Öğretim Materyal Geliştirme Yarışması'nda Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş'a birincilik ödülünü Tokat Valisi Cevdet Can verdi.

(VK-SÖ-Y)



18.05.2017 10:07:29 TSI

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