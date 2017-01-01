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Kdz. Ereğli Belediyespor Hüseyin Aydoğan ile anlaştı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:08
Kdz. Ereğli Belediyespor Hüseyin Aydoğan ile anlaştı
Kdz. Ereğli Belediyespor Hüseyin Aydoğan ile anlaştı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - 2017-2018 sezonunda BAL Ligi'nde 4. sezonunu yaşayacak Kdz. Ereğli Belediyespor, kongre ve görev bölümünün ardından antrenör arayışlarını da sonuçlandırdı. Eflatun beyazlılar kariyerinde 2 BAL Ligi şampiyonluğu ve 1 Play-off finali olan Hüseyin Aydoğan ile anlaştı. Yeni hoca, önümüzdeki hafta ilçeye gelerek resmi sözleşme imzalayacak.
1968 yılında Kastamonu'da doğan ve antrenörlüğe Vefaspor Kulübü'nün alt yapısında başlayan, 2005 yılından bu yana aralıksız olarak antrenörlük yapan Hüseyin Aydoğan, 2011-2012 sezonunda Fatih Karagümrükspor'u BAL Ligi'nden 3.Lige çıkarma başarısı gösterdi.
2013 -2014 sezonunda BAL Ligi takımlarından Sultanbeylispor'u çalıştıran, normal sezonda grup şampiyonu yaptığı takımı ile 3. Lige çıkma şansını Play-off finalinde kaybeden Aydoğan, bir sonraki sezon olan 2014-2015 sezonunda da Sultanbeyli Belediyespor'u Bölgesel Amatör Lig şampiyonu yaparak 3'üncü lige çıkarma başarısı da gösterdi. Aydoğan evli ve 2 çocuk babası.
(VK-SÖ-Y)

18.05.2017 10:08:35 TSI
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