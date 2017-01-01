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Erdemli Belediyesi'nden öğrencilere temizlik seti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, kırsal mahallelerde öğrenim gören 6 bin öğrenciye kişisel temizlik ürünleri dağıttı.

Erdemli Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kırsal kesimde okuyan öğrencilere temizlik seti armağan etti. Yaklaşık 6 bin öğrenciye temizlik ürünleri dağıttıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareketle gençlere ve çocuklara sağlıklı bir yaşam için temizlik ruhunu aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi. Temizlik paketi içinde diş macunu, diş fırçası, saç tarağı, banyo sabunu ve el sabunu bulunduğunu belirten Tollu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Erdemli Belediyesi olarak bir küçük armağan vermek istedik. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde 'Temizlik imandandır' buyuruyor. Bu düşünceden hareketle gençlerimize ve çocuklarımıza temizlik alışkanlığı kazandırmak adına, kendi vücut sağlıklarını korumaları adına bu kişisel bakım setini armağan ediyoruz" dedi.

Daha sağlıklı ve daha başarılı bireyler olabilmek için çocuklardan da bu konuda söz alan Başkan Tollu, hediye paketlerini tek tek öğrencilere dağıttı.

(HSK-Y)



18.05.2017 10:09:31 TSI

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