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Akdeniz Belediyesi kaldırım işgallerine karşı denetimlerini arttırdı



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kent halkının yoğun olarak kullandığı caddeler ile sokak ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim ve kontrollerini artırdı.

Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmayla Kuvayi Milliye ve Silifke Caddelerindeki iş yerleri ile vatandaşların uğrak yerleri olan kalabalık iş merkezlerinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, esnaftan kaldırımlara konulan iş yerlerine ait tabela, tezgah, masa, sandalye ve sehpaları kaldırmalarını istedi. Esnafa uyarıda bulunan ekipler, amaçlarının esnafı zor durumda bırakmak olmadığını, ancak vatandaşların güvenliğini ve esenliğini tehdit eden her türlü işgal ve olumsuzluğu ortadan kaldırmakla görevli olduklarını belirttiler.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, "Akdeniz Belediyesi olarak özellikle yaz aylarının geldiği şu günlerde yaya trafiğinin artmasıyla yoğun bir hareketlilik yaşayan kent merkezinde kaldırım işgalini engelleme çalışmalarımıza hız verdik. Bu bağlamda denetimlerimiz aralıksız sürecek. Vatandaşlarımız zabıtayı ilgilendiren konularda şikayetlerini belediyemize bildirebilirler. Zabıtamız 24 saat görevinin başında ve vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri hemen değerlendirmeye alarak sonuçlandırmaya çalışmaktadırlar" dedi.

(KYM-Y)



18.05.2017 10:13:41 TSI

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