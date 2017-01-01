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Nazilli'de pedallar kalp sağlığı çevrildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:24
Nazilli'de pedallar kalp sağlığı çevrildi
Nazilli'de pedallar kalp sağlığı çevrildi

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 200'den fazla bisikletli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'e saygı ve kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliği düzenleyen Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) Yöneticisi Özgür Özkan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'e saygı ve kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdik" dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde başlatılan etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Spor Müdürü Güven Eker, "Ülke genelinde kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ve kalp sağlığına dikkat etmek için NAZBİDOS ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu etkinliğin tüm halkımıza örnek olmasını diliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözlerine istinaden bizlerde sağlıklı bir yaşam için bisiklet sporuna da önem vermeliyiz. Bu etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Genç-yaşlı 200'den fazla katılım oldu
Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliği düzenleyen Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) Yöneticisi Özgür Özkan, kulüp üyesi bisikletlilerin yanı sıra 100'den fazla da genç-yaşlı vatandaşın etkinliğe katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'e saygı ve kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdik. Amacımız, Bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve bisikleti günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, Milli ve manevi değerlere bağlı sporcular yetiştirmektir" dedi.
Bisiklet yolları istendi
Etkinlik öncesi grup üyeleri belediyelerden bisiklet yolları yapmalarını istedi. Etkinlik boyunca dikkat edilmesi gereken kurallar da hatırlatıldıktan sonra bisikletli grup 19 Mayıs Bulvarından başlayarak İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına gelerek burada saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşının okunmasının ardından grup tekrar yola çıkarak Hürriyet Caddesi, belediye meydanı, ordu caddesi üzerinden İsabeyli Mahallesine ulaştı. Yarım saatlik molada Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar dağıtıldı. Grup tekrar Nazilli'ye dönüş yaparak yaklaşık 10 kilometrelik bisiklet turunu kazasız bir şekilde tamamladı.
(AS-MB-S)

18.05.2017 10:24:28 TSI
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