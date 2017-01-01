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Simav'da organik sebze fidesi pazarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, organik sebze fideleri alıcısıyla buluştu.

Simav'a bağlı köylerde yetiştirilen organik fidelerinin şubat ayında ekimi yapılmıştı. Pırasa fidesi ve üretimiyle ünlü Simav'ın Örenli köyünden, organik sebze fidesi üreticisi 35 yaşındaki Zeki Özdemir, üreticiye yetecek kadar fide yetiştirdiklerini ifade etti. Özdemir, "Eşim Sevgi Özdemir ile birlikte organik sebze fidesi yetiştiriyoruz, pazarda birlikte satıyoruz. Organik fidelerin demeti 1 liradan başlıyor. Sebze üreticileri ve hobi amaçlı fide alıcılarına, organik fidenin dikimi ve bakımı ile bilgi veriyoruz" dedi.

Simav'ın Beyce köyünden 42 yaşındaki sebze üreticisi Yaşar Yelmen ise, "Her yıl Mayıs ayında açılan organik sebze fidesi pazarını dört gözle bekliyoruz. Simav'da kurulan pazara çevre ilçelerden de alıcılar geliyor. Özellikle domates, salatalık, biber, patlıcan fidelerini alıyoruz, karpuz, kavun ve çilek fidelerini de bu yıl dikmeye başladık. Aile bütçesine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz, organik sebze üreticilerine bereketli olsun" şeklinde konuştu.(MEİ-EFE)



18.05.2017 10:51:54 TSI

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