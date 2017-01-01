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Şaphane'de okuma bayramı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı programı düzenlendi.

25 öğrenci tarafından hazırlanan ve Şaphane Sinema Salonunda düzenlenen 'Artık okuyorum' konulu okuma bayramına, Kaymakam Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu birinci sınıf öğrencileri bizzat kendileri yaptı. Öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi, dans ve slayt gösterileri sundu.

Öğretmen Veli Eğilmez, "Emeğinin en net görüldüğü sınıf birinci sınıftır' konulu görsel sunumda bulundular. Okul Müdürü Mustafa Dertli 'Sene başında bir harf bile bilmiyorken, onların sene sonunda kitaplar okuduklarını görmek biz öğretmenlere büyük bir mutluluk vesilesidir,onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

Hazırlanan program boyunca oldukça başarılı bulunan minikler ayakta alkışlandı. Protokol tarafından okuma yazma öğrenen öğrencilere okuma belgesi ve madalyalar verildi.

Şaphane ilkokulu birinci sınıf öğrencilerini, yaptığı gösteriler ve okuma azimlerinden dolayı tebrik eden Kaymakam Oltan Bayraktar, programı hazırlayan okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti. (YD-EFE)



18.05.2017 10:54:53 TSI

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