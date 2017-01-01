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2016 yılında Afyonkarahisar'da hane halkı sayısı 196 bin 983 kişi oldu



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2016 yılında Afyonkarahisar'daki hane halkı sayısının 196 bin 983 kişi olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Akyol, 2016 yılı Ege Bölgesi illeri verilerine bakıldığında 2015 yılına göre hane halkı sayısının en fazla artış gösterdiği ilin yüzde 2,8 ile Muğla olurken, en az artış gösteren kentin ise yüzde 1,38 ile Kütahya olduğunu belirtti. 2016 yılında Ege Bölgesi kentleri arasında hane halkı sayısının en yüksek olduğu ilin 1 milyon 349 bin 952 ile İzmir, hane halkı sayısının en düşük olduğu kentin ise 112 bin 184 ile Uşak olduğunu vurguladı. Dr. Akyol, "2015 yılında Afyonkarahisar'da 194 bin 208 olan hane halkı sayısı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,43 artış göstererek 196 bin 983 olmuştur. 2016 yılında Afyonkarahisar bu değerle Ege Bölgesi illeri arasında hane halkı sayısı en yüksek 6., Türkiye'de 29. sırada yer almaktadır. Afyonkarahisar ilçelerine bakıldığında hane halkı sayısı en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla; merkez 75 bin 075, Sandıklı 16 bin 544, Dinar 14 bin 671, Bolvadin 13 bin 631, Emirdağ 12 bin 109, Şuhut 10 bin 375, Sinanpaşa 10 bin 090, Çay 9 bin 770, İhsaniye 6 bin 15, Sultandağı 5 bin 767, İscehisar 4 bin 863, Başmakçı 3 bin 367, Dazkırı 3 bin 362, Hocalar 2 bin 787, Çobanlar 2 bin 707, Bayat 2 bin 499, Evciler 2 bin 393 ve Kızılören 958 kişi şeklindedir" ifadelerine yer verdi.

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18.05.2017 10:58:18 TSI

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