ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:05
75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında
75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yıldızevler Mahallesinde bulunan 75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrencileri Melikgazi Belediyesinde mola ziyaretlerinde bulunarak, Melikgazi Belediye Hizmet Binası ile Melikgazi İletişim merkezini gezdiler.
Okul öğretim ve gezi programı içerisinde Kayseri Arkeoloji Müzesi, İl Halk Kütüphanesi ve Gültepe Parkını gezen 75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrenceleri Melikgazi Belediyesinde Mola vererek, Başkan Dr. Memduh Büyükıklıç'ın misafiri oldular.
75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrencilerini misafir eden ve Belediye Hizmet Binası ile Melikgazi İletişim Merkezini gezdiren Başkan Büyükkılıç, eğitim dostu bir belediye olarak öğrencilerin bu tür gezilerine büyük önem verdiklerini çünkü yerinde ve görerek öğrenmenin çok farklı olduğunu söyledi.
Melikgazi İletişim Merkezinde öğrencileri ve öğretmenleri Zehra Güloğlu'nu ağırlayan Başkan Dr. Memduh Büyükklıç, Arkeoloji Müzesi ile İl Halk Kütüphanesini gezen öğrencelere MELİKGAZİ MOLASINDA meyve suyu ve kek ikramında bulundu, onlarla sohbet ederek eğitimin önemini vurgulayan konuşma yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AÖ-Y)

18.05.2017 11:05:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Geleceğin bilim insanları hayallerini Başkan Çelik ile paylaştı
YEREL

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI HAYALLERİNİ BAŞKAN ÇELİK İLE PAYLAŞTI
Kayserigaz, anneleri unutmadı
YEREL

KAYSERİGAZ, ANNELERİ UNUTMADI
Kayseri'deki iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ İŞ ADAMLARINA FETÖ/PDY OPERASYONU
Okullarda 'Yangın' eğitimi
YEREL

OKULLARDA 'YANGIN' EĞİTİMİ
FETÖ'den gözaltına alınan işadamları adliyeye çıkarıldı
YEREL

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN İŞADAMLARI ADLİYEYE ÇIKARILDI
KESOB Başkanı Övüç'ten 19 Mayıs Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI ÖVÜÇ'TEN 19 MAYIS MESAJI
Hiçyılmaz: &quot;Cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi, onlara duyulan güvenin göstergesidir&quot;
YEREL

HİÇYILMAZ: "CUMHURİYETİN GENÇLERE EMANET EDİLMESİ, ONLARA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİDİR"
Lösemili çocukların ulaşım ziyareti
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN ULAŞIM ZİYARETİ
Aranan 522 şahıs yakalandı
YEREL

ARANAN 522 ŞAHIS YAKALANDI
Bir ay içinde 18 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL

BİR AY İÇİNDE 18 HIRSIZLIK ZANLISI TUTUKLANDI
Vali Kamçı'dan &quot;19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı&quot; Kutlama Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" KUTLAMA MESAJI
Halk Eğitim kursiyerlerinden Develi'de türkü şöleni
YEREL

HALK EĞİTİM KURSİYERLERİNDEN DEVELİ'DE TÜRKÜ ŞÖLENİ
Erciyes Üniversitesi RektörüProf. Dr. Muhammet Güven:
YEREL

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜPROF. DR. MUHAMMET GÜVEN:
Kayseri'de eski polislere FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE ESKİ POLİSLERE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
YEREL

ŞAFAK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 9 KİŞİ TUTUKLANDI
GÜNCELLEME - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - KAYSERİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İmam Hatipli Öğrencilerden; &quot;Tübitak Bilim Fuarı&quot;
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLERDEN; "TÜBİTAK BİLİM FUARI"
ERÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri İl Müftülüğünün misafiri oldu
YEREL

ERÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN MİSAFİRİ OLDU
Başkan Cabbar'dan Bilim Fuarı'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN CABBAR'DAN BİLİM FUARI'NA ZİYARET
Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu
YEREL

HACI ÖMER AYTEN TEPECİK İLKOKULU VE İMAM HATİP ORTAOKULU
Büyükkılıç, &quot; Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızı önemseyen bir yapıya sahibiz&quot;
YEREL

BÜYÜKKILIÇ, " MELİKGAZİ BELEDİYESİ OLARAK ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSEYEN BİR YAPIYA SAHİBİZ"
Talas Sanat Çalıştayı Başladı
YEREL

TALAS SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Mahkeme, sahte polise acımadı
YEREL

MAHKEME, SAHTE POLİSE ACIMADI
Pancar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e destek ziyareti
YEREL

PANCAR ÇİFTÇİLERİNDEN KAYSERİ ŞEKER'E DESTEK ZİYARETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
"Volkan Demirel gözlerim kanadı"
FUTBOL

"VOLKAN DEMİREL'İN PENALTISI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 3 "Bu kadına iyi bakın istedim"
  • 4 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...