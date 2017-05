YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında

75. yıl Rezan Has İlköğretim Okulu öğrencileri Melikgazi molasında



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yıldızevler Mahallesinde bulunan 75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrencileri Melikgazi Belediyesinde mola ziyaretlerinde bulunarak, Melikgazi Belediye Hizmet Binası ile Melikgazi İletişim merkezini gezdiler.

Okul öğretim ve gezi programı içerisinde Kayseri Arkeoloji Müzesi, İl Halk Kütüphanesi ve Gültepe Parkını gezen 75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrenceleri Melikgazi Belediyesinde Mola vererek, Başkan Dr. Memduh Büyükıklıç'ın misafiri oldular.

75. Yıl Rezan Has İlkokul 4. Sınıf öğrencilerini misafir eden ve Belediye Hizmet Binası ile Melikgazi İletişim Merkezini gezdiren Başkan Büyükkılıç, eğitim dostu bir belediye olarak öğrencilerin bu tür gezilerine büyük önem verdiklerini çünkü yerinde ve görerek öğrenmenin çok farklı olduğunu söyledi.

Melikgazi İletişim Merkezinde öğrencileri ve öğretmenleri Zehra Güloğlu'nu ağırlayan Başkan Dr. Memduh Büyükklıç, Arkeoloji Müzesi ile İl Halk Kütüphanesini gezen öğrencelere MELİKGAZİ MOLASINDA meyve suyu ve kek ikramında bulundu, onlarla sohbet ederek eğitimin önemini vurgulayan konuşma yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 11:05:35 TSI

NNNN