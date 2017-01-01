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Çini sanatçısı Efsane Mehmet Yıldırım, Kütahya'nın gururu oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:15
Çini sanatçısı Efsane Mehmet Yıldırım, Kütahya'nın gururu oldu
Çini sanatçısı Efsane Mehmet Yıldırım, Kütahya'nın gururu oldu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - İran'da düzenlenen İslam Sanatları, Zanaatları ve Yaratıcılık Festivalinde Türkiye'yi temsil eden, çini dalında Kütahya'lı Efsane Mehmet Yıldırım, Ebru dalında, Hikmet Barutçugil ise Gümüş kazaziye dalında Ercan Tabakoğlu kendi dallarında ödül aldılar.
Kütahya'nın ve Anelsanderin gururu 2.Başkan Efsane Mehmet Yıldırım eserleriyle ve ustalığı ile gönüllere taht kurdu. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan akademisyenler ve sanatkârların eserlerinin yarıştığı ve sergilendiği festivalde Türkiye tüm ödülleri aldı.
33 İslam Ülkesi Dünya Sanatları, uluslararası araştırmacılar ve zanaatkârların bildirilerinin sunulduğu, ustaların eserlerinin sergilendiği uygulama yaptıkları etkinlikte yarışma kapsamında oluşturulan jürinin değerlendirmeleriyle her daldan katılan zanaatkârlara 80 bin Dolar tutarında ödül dağıtıldı.
Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Türkiye'den katılan üç zanaatkârımızda kendi dallarında ödül aldı. Gümüş Kazaziye dalında Ercan Tabakoğlu, çini dalında efsane Mehmet Yıldırım ile Ebru dalında Hikmet Barutçugil kendi alanlarında her biri birincilik ödülü alarak Türkiye'nin uluslararası arenada başarıyla temsil etmiştir. Sanatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.(EFE)

18.05.2017 11:15:33 TSI
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