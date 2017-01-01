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Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:42
Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı
Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, vergi yapılandırma ödemesinde son gün olan 31 Mayıs tarihi için uyarılarda bulundu.
Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, üyelere ve kent esnafına 31 Mayıs'ta sona erecek 6736 Sayılı Kanunun 1 ve 2'nci taksit ödemesinde fırsatın kaçırılmaması uyarısı yaptı. Şadan, "Üyelerimiz ve kentimiz esnafının vergi borçlarının yapılandırıldıktan sonra verilen bu fırsatı değerlendirmesini bekliyoruz. Borç faizlerinde de önemli indirimleri kapsayan bu ödemelerin yapılmaması halinde yapılandırmalar bozulacak" dedi.

Son tarih 31 Mayıs
Başkan Şadan, "6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatıldı. Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler haziran ayında ödenecek. Diğer taksitlerin de aynı şekilde ödeme süreleri son günlerinden itibaren dörder ay uzatıldı. Bu nedenle, 6736 sayılı Kanun'un getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Böyle fırsat bir daha gelmeyebilir"
Söz konusu yasanın borçlu mükellefler için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Şadan şunları söyledi:
"Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimiz, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini aynı tarihe kadar ödemeleri şart. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükellefler ise, ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini aynı tarihe kadar ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını maalesef kaybedecekler. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir."
(HY-SC)

18.05.2017 11:42:08 TSI
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