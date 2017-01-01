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Bilim ve Sanat Merkezi'nden Tübitak Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi tarafından açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü.

Fuarın açılış törenine katılan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, fuardaki projeleri yakından inceleyerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Yaparak, Yaşarak ve Anlayarak Daha Kalıcı Eğitim

Öğrencileri yaptıkları projelerden dolayı tebrik ve takdir eden Başkan Memiş, onlara ileriki çalışmalarında başarılar diledi. Son yıllarda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının okullarda bilimsel gelişmenin artması yönünde önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Memiş, ezbercilikten çok öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinin daha kalıcı olacağını söyledi. Öğretmenlerin yönlendirmeleriyle öğrencilerin de gayret ve emekleriyle böyle projelerin ortaya çıkabileceğini dile getiren Başkan Memiş, onların geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanacağını, bireysel projelerin yanı sıra ulusal ve uluslar arası düzeyde de projeler ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışına Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Milli Eğitim Müdür Yardımları ile Şube Müdürleri, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın Doğan ve öğrencilerin aileleri katıldı.

(YY-AT-Y)



18.05.2017 11:47:12 TSI

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