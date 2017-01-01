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Hüyük'te Kabe maketiyle hac eğitimi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:55
Hüyük'te Kabe maketiyle hac eğitimi
Hüyük'te Kabe maketiyle hac eğitimi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, hacca gidecek 49 hacı adayına yönelik hac semineri yapıldı.
Müftülük toplantı salonunda başlayan seminer İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve İlçe Vaizi Ahmet Kaçar tarafından verildi. Toplum Sağlığı Merkezinden doktor ve hemşireler tarafından sağlık ve temizlik konusunda dikkat edilmesi gereken konularda hacı adayları bilgilendirildi ve hacı adaylarının aşıları yapıldı. Son gün de Kâbe maketi ile uygulamalı olarak umre, tavaf ve say anlatılarak seminer tamamlandı.
İlçe Müftüsü Abdullah Yalman ve İlçe Vaizi Ahmet Kaçar seminer konularını anlatıp hacı adaylarına gerekli hatırlatmaları yaparak, zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacaklarını, o yüzden sabrın en büyük azıkları olması gerektiğini, insanlara karşı saygı, sevgi içerinde ve anlayışlı olmaları gerektiğini dile getirdiler.
İlçe Müftüsü Yalman "Sizler ilçemizin Allahın evindeki temsilcilerisiniz, o yüzden duanın merkezi olan o mübarek yerlerde kendinize, ailenize ve sevdiklerinize dua ettiğiniz gibi ilçemiz, Konyamız, ülkemiz ve tüm İslam alemi için de dualar etmelisiniz. Ve unutmamalısınız ki sizler hacı adayı olduktan sonra toplumumuz nezdinde ayır bir yere sahip oldunuz. O yüzden tüm davranış ve yaşantınızda çok daha dikkatli olmak zorundasınız. İnşallah bu kutlu ve meşakkatli yolculukta güle güle gidip gelirsiniz. Mevlam sizlere ve arzu eden tüm vatandaşlarımıza hacı olmayı sonrasında da hacı kalmayı ve hakkıyla hacı olarak ölmeyi nasip etsin" diyerek dua etti.
(İHA-İP-Y)

18.05.2017 11:55:32 TSI
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