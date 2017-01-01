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Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi "Yılın Gençlik Meclisi" seçildi



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Parlamentosu genel kurulunda "yılın gençlik meclisi" seçildi.

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Parlamentosu 13. genel kuruluna Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanları Hande Nur İpek ve Berk Kaya katıldı. 21 gençlik meclisi, 88 öğrenci topluluğu ve 67 sivil toplum kuruluşundan 270 gencin buluştuğu genel kurulun bu yılki teması "Gençlik ve Kariyer" oldu. "Farklı Bir Kariyer; Girişimcilik", "İhtiyaç Haritası Ekibi" ile "Sivil Toplum, İhtiyaç Haritası ve Gençlik" panellerinin gerçekleştiği genel kurulda Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun yeni yürütme kurulu da belirlendi.

Yılın Kuruluşları Ödülleri verildi. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, genç odaklı çalışmaları ile "Yılın Gençlik Meclisi" seçildi.

(MŞ)



18.05.2017 11:57:07 TSI

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