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Bursagaz'dan Başkan Bozbey'e ziyaret



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisini ziyaret eden Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp ile altyapı kurumlarıyla yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, kurumlar arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı.

Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp ve Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Halk Evi'ndeki makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, altyapı kurumlarıyla yaşadıkları meseleleri dile getirdi. Yaptıkları çalışmaların, altyapı kurumlarının koordinesiz planlamaları yüzünden boşa gittiğini ifade eden Bozbey, Bursagaz'ı, birlikte iletişim halinde olmaya davet etti. Bozbey, Bursagaz ile ortak çalışmalar içerisinde de olduklarını da kaydetti.

Rapp, ortak iş birliği çalışmalarına her zaman açık olduklarını belirtti. Rapp, kurum olarak Nilüfer Belediyesi ile kıyaslama çalışmalarına önem verdiklerini de vurguladı.

Rapp ve Özden, Başkan Bozbey'i Ankara'da açılacak olan 'Bursa ve Kayseri' temalı sergiye davet etti.

(MŞ)



18.05.2017 12:00:41 TSI

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