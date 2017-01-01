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Pınarbaşı Gençlik ve spor bayramını kutladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor bayramını kutladı.

Pınarbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, yeni bir 19 Mayıs'ı daha hep birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

19 Mayısın, Kuva-yi Milliye gücüyle başlatılan ve daha sonra bütün Anadolu'ya uzanan zafer yolculuğunun ilk adımı olduğunu ifade eden Pınarbaşı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele hareketi, milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurda dalga dalga yayılmış, binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluklar içerisinde büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır" dedi.

Gençlerin en önemli görev ve sorumluluğunun, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini yaşatmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek olduğunu ifade eden Pınarbaşı, mesajında şunları kaydetti,"Şüphesiz iyi yetişmiş bir gençliğe sahip olan milletler, medeniyet yarışında her zaman daha ileride olacaktır. Gençlerimizin işini iyi yapan, ahlaklı, insanlara karşı sevgi ve saygı içerisinde, sorumluluğunu layıkıyla taşıyabilen bireyler olmaları en büyük temennimizdir. Sevgili gençler,gelecek sizlere emanettir. İyi bir eğitimle hem kendinize hem ailenize hem de ülkenize yararlı insanlar olacağınıza, doğru ve kararlı adımlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

(AK-OE-Y)



18.05.2017 12:08:51 TSI

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