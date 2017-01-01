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Alanya Toptancı Hal inşaatı yükseliyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'ya kazandırdığı Toptancı Hal Projesi'nin inşaat çalışmaları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli 10 Aralık 2016'da atılan ve Alanya'daki merkez Demirtaş, Konaklı ve Payallar Halleri'ni birleştirilerek hayata geçirdiği Alanya Hal Projesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Arazinin tamamında ve ilave edilen ardiyelerin yapılacağı alanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan ticari dükkanlar ve idari ofis inşaatı da hızla yükseliyor. İnşaatın tamamlanması ile Alanya Hal'i içerisinde yer alacak komisyoncu dükkanları sundurmalarla birlikte yaklaşık 250 metrekarelik rahat bir çalışma imkanına sahip olacak. Komisyoncu dükkanları, tüccar ofisleri, ardiyeler, sosyal alanlar, idari ve ticari binalarla Alanya Hal Kompleksi yapılan ilavelerle birlikte 100 milyon lirayı aşan bir maliyetle belirtilen sürede hizmete açılacak.



Ürünler değerlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Türkler'de inşaat çalışması devam eden hal inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı yapan firma yetkililerinden son durumu hakkında bilgi alan Güney, "Alanya'da yıllarca konuşulan hallerin birleştirilmesi projesini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel hayata geçirdi. Başkanımız hal esnafı ile sürekli istişare etti, onların talepleri doğrultusunda proje oluşturuldu ve kısa sürede ihalesi yapılarak inşaatına başlandı. Alanya'nın kanayan bir yarasını daha böylece çözmüş olduk. Şimdi inşaatı hızla devam ediyor. Yeri de çok güzel, ulaşımı kolay, burası hizmete girdikten sonra üreticilerimizin ürünü daha da değerlenecek, tüccarlarla daha yakın temaslar sağlanacak ve pazarlama konusundaki sıkıntılar aşılacak. Bu kompleks ayrıca çevresinin de gelişmesine yol açacak. 100 milyon lirayı aşan yapım bedeli ile Alanya Toptancı Hali Kompleksi hizmete açıldıktan sonra ne kadar faydası olduğunu herkes daha iyi görecek. Bu nedenle bu dev yatırımı Alanya'mıza kazandıran, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve desteğini esirgemeyen Dış İşleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 12:09:03 TSI

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