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Çocuklar, 'süs havuzu' sezonunu açtı

- Havaların ısınmaya başladığı Diyarbakır'da, çocuklar soluğu süs havuzlarında aldı



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, kavurucu sıcakları beklemeyen çocuklar, süs havuzu sezonunu açtı. Hava sıcaklığının bugün 26 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar havuzlara akın etti. Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bir araya gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Henüz kavurucu sıcaklıkların başlamadığı ve hava sıcaklığının bugün 26 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, çocuklar süs havuzu sezonunu açtı. Havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilen çocuklar, soluğu süs havuzlarında aldı. Özellikle Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan havuza akın eden çocuklar, renkli görüntüler de oluşturdu.

Hergün gelip havuzda yüzdüklerini ifade eden 10 yaşındaki Muhammed Yılmaz, "Bu mahallede oturuyorum. Her gün gelip burada yüzüyorum" dedi.

Alipaşa Mahallesi'nde oturduğunu ve havuza girmek için geldiğini belirten 11 yaşındaki Nurullah Gezinci, "Başka havuz olmadığı için Anzele'ye geliyoruz. Günde bir defa geliyoruz. Burası güzeldir, neşelidir" diye konuştu.

(EEI-MP-AŞ-Y)



18.05.2017 12:09:13 TSI

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