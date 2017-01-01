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Fedakar anne örnek kadın

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:09
Fedakar anne örnek kadın
Fedakar anne örnek kadın

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Bayram'ın, 5 yaşındaki Down sendromlu oğlu Efe Cemil için yaptığı fedakarlık dikkat çekiyor.
Çermik'te yaşayan 4 çocuk annesi (43) Fatma Bayram, 5 yaşındaki küçük oğlu Efe Cemil için her türlü fedakarlığa katlandığını belirterek, çocuğunun 8 aylıkken 1 kilogram doğduğunu ve Down sendromlu olduğunu öğrendiğinde bunu kabullenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü dile getiren anne Bayram, bu süreçte en büyük desteği eşinden ve diğer çocuklarından aldığını söyledi. Oğlu Efe Cemil'in yaşama nedeni olduğunu anlatan Bayram, hamileliği esnasında çocuğunun Down sendromlu olduğunu öğrendiğinde çocuğun aile tarafından kabul edilmeyeceği korkusunu yaşadığını kaydederek, en büyük sıkıntısının sokağa çıktığında insanların bakışlarının verdiği rahatsızlık olduğunu ifade etti. Oğlunu tavsiye üzerine Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezine tedavi için getirdiğini anlatan Bayram, "Çermik Melike Belkıs Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelliler Öğretmeni Selma Çakın ile diğer eğitmenlerden destek gördüm. Çocuğum kanadı kırık bir kuş gibi ve ben onun kanadı olmak istiyorum. Önceleri çocuğumla dışarı çıktığımda insanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Zamanla bunu aştık. Down sendromlu olanların toplumdan dışlanmamasını ve sosyal hayatın içinde olması gerek. Down sendromlu ve engelli çocukları olan ailelere sesleniyorum, kesinlikle çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Aileler ilk andan itibaren onları hep eğitsin, bir engelli gibi değil de onlara normal bir insan gibi davransınlar" dedi.
Öğretmen Selma Çakın ise, "Efe Cemil için tedaviye önce davranışlarından başladım. Sınıf içerisinde uyum sağlaması, eşyaları yerine bırakma, nesne isimlerini çalıştık. Süt, top ve diş kelimelerini daha iyi tanıyıp konuşmaya başladı. Rehabilitasyon merkezinde biz evde annesinin ve ailesinin ilgisiyle Efe Cemil kısa bir sürede çok büyük aşama kaydetti" diye konuştu.
(HG-MP-Y)

18.05.2017 12:09:38 TSI
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