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Bilecik'te kursiyerlere sertifikaları verildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:10
Bilecik'te kursiyerlere sertifikaları verildi
Bilecik'te kursiyerlere sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Müzik Kursunun sertifika töreni gerçekleştirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen törende açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 17'nci kez düzenlenen ve 5 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı kursların bu alanda birer okul olduğunu belirterek, "Şunu mutlulukla ifade etmeliyim ki şu ana kadar 17'nci kez düzenlemiş olduğumuz kurslarımız artık bir okul statüsünü kazandı ve 5 bini aşkın gencimize, kardeşimize müzik eğitimi vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılı içerisinde düzenlemiş olduğumuz 2'nci dönem kurslarımızda da 450 kardeşimiz kayıt yaptırdılar ve bugün 200 kardeşimiz sertifikalarını aldılar. Şunu da bilelim ki mekanlara anlam kazandıran sizlersiniz ve burada yapılan faaliyetlerdir. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgilere göre bu kültür ve kongre merkezimiz günde ortalama 2 bin kardeşimize hizmet veriyor. Kimisi burada sportif aktivitelerini gerçekleştiriyor, kimileri, sergi ve stantlarını açıyor, kimileri birçok alandaki kurslara katılarak kullanıyor. Kimi zaman da büyük zirve ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor" dedi.

"Konservatuvar eğitimi almaya hak kazanan öğrencilere burs vermeyi planlıyoruz"
Yağcı, konuşmasının devamında, konservatuvar eğitimi almaya hak kazanan öğrencilere, Bilecik Belediyesi tarafından burs vermeyi planladıklarını söyleyerek, "Konservatuvara gidecek kardeşlerimiz var ve gidenler var. Bizler bugün burada yeni bir şeyi de başlatmak istiyoruz. Bizim kurslarımıza gelerek, buradan ilham alarak, konservatuvar eğitimi almaya hak kazanan kardeşlerimize, bu kursların da bir göstergesi olarak, onlara Bilecik Belediyesi tarafından burs vermeyi taahhüt ediyoruz. Ben bu akşam sertifikalarını alan bütün kardeşlerimiz başta olmak üzere onlara eğitmenlik yapan bütün kardeşlerime ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı tarafından öğrencilere sertifika verilmesinin ardından program sona erdi.
(CKT-Y)

18.05.2017 12:10:39 TSI
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