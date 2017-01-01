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Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim tarafından Türk Halk Müziği Ses Yarışması düzenlendi.

Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirilen yarışma büyük çekişmeye sahne olurken, öğrenciler Halk Müziğinin seçkin eserlerini kendi yorumlarıyla seslendirdiler. Bilecik ve ilçelerde bulunan liselerden 13, ortaokullarda ise; 18 yarışmacı sahnede canlı müzik ile türkülerini söyledi. Ses yarışmasında dereceye giren öğrenciler ortaokullarda, Bilecik 700'üncü Yıl Ortaokulu'ndan Melike Yağcı, Osmaneli Atatürk Ortaokulu'ndan Zeynep Balaban, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'ndan Besra Gedik oldu. Lise kategorisinde ise; Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi'nden İlayda Özköteş, Pazaryeri Farabi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden Selin Aslan ve Bilecik Hayme Ana Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden Dilan Yanardağ dereceye girdi.

Öte yandan, yarışmanın ödüllerinin 23-24 Mayıs 2017 Bilecik Öğrenme Şenliği'nde verileceği belirtildi.

(CKT-DA-Y)



18.05.2017 12:15:23 TSI

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