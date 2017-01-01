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Elazığ'da Müzeler Günü etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Müzeler Günü kapsamı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında Elazığ arkeoloji ve etnografya müzesi tarafından müzelerin önemini hatırlatmak amacıyla birtakım etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin açılış programı Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezin'de yapıldı.

18 Mayıs'ın tarihi eserlerin değerlendirildiği bir gün olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, " Müzeler ile ilgili ülkemizde büyük bir gelişme var. Bu anlamda birçok esere artık sahip çıkılıyor. Bu günün geçmişe sahip çıkan bir millet olmak adına faydalı olmasını ümit ediyorum" dedi.

Müzelerin toplumun sanatsal ve kültürel değerlerini ortaya çıkardığını vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ise, " Müzeler geçmişteki kalıntıları ortaya çıkararak günümüze ışık tutan ve geleceğimizi de yönlendiren önemli unsurlardandır. Tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, sergilenmesi ve tarihe ışık tutması anlamında müzeler önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

Müzelerin geçmişe ışık tuttuğunu belirten Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç'ta, Elazığ müze müdürlüğü olarak müzeleri tanıtmak ve öğrencilerin kültür bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini aktardı.

Açıklamaların ardından müze yetilileri tarafından sunum yapılırken, etkinliklerin gün boyu devam edeceği bildirildi.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç, müze personeli ve öğrenciler katıldı.

(YÖ-HİV-Y)



18.05.2017 12:20:52 TSI

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