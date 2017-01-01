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Haliliye'den Devteşti Mahallesinde kilitli parke yol çalışması



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde aynı anda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Devteşti Mahallesinde 5 sokakta kilitli beton parke döşemesi yapıyor.

Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçe genelinde stabilize, kilitli beton parke ve yeni yol açma çalışmalarını devam ettiren Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor. Devteşti mahallesinde belirlenen yol ihtiyacı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gideriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri 9615 ile 9608'inci Sokak'ta çalışmalarını tamamlarken 9606, 9603 ve 9604'üncü Sokak'ta parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Sona yaklaşılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, kilitli beton parke döşenen sokakta oturan vatandaşlar, Fevzi Demirkol'a ve Haliliye Belediyesi'ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ilçedeki yol ağını genişletmek için hummalı çalışmalarını ilçeden dört bir köşesinde sürdürüyor. Ekipler, yaptığı çalışmaları bölgenin durumuna göre kilitli beton parke ve stabilize olarak iki şekilde yürütüyor.

(AK-OE-Y)



18.05.2017 12:21:25 TSI

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