ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:21
Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti
Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Web TV, yayın hayatına başladı.
Yozgat Belediyesi bünyesinde yapılan sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların, canlı olarak halkın hizmetine sunulması amacıyla kurulan Yozgat Belediyesi Web Tv, yayın hayatına geçti. 3 haftadır aktif olarak Yozgat Belediyesi Web TV'nin canlı yayın hayatına başladığını hatırlatan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat'ta ve il dışında yaşayan vatandaşların Yozgat'tan haberdar olması için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
Yozgat Belediyesi Web TV'de canlı yayın olduğu gibi banttan yayında verebildiklerini belirten Karslıoğlu, bu sayede vatandaşların belediye çalışmalarını ve Yozgat'la ilgili tüm haberleri izleyebileceklerini de dile getirdi.
Karslıoğlu ayrıca Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik Haftası kapsamında 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecekleri Kent Orkestrası gösterisinin de Web TV'den canlı olarak verileceğini duyurdu.
(BMG-UY-Y-)

18.05.2017 12:21:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yerköy'de 15 Temmuz Milli İrade konulu resim sergisi açıldı
YEREL

YERKÖY'DE 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE KONULU RESİM SERGİSİ AÇILDI
Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran babadan teröre tepki
YEREL

ŞEHİT OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRAN BABADAN TERÖRE TEPKİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...