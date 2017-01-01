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Yozgat Belediyesi Web Tv hayata geçti



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Web TV, yayın hayatına başladı.

Yozgat Belediyesi bünyesinde yapılan sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların, canlı olarak halkın hizmetine sunulması amacıyla kurulan Yozgat Belediyesi Web Tv, yayın hayatına geçti. 3 haftadır aktif olarak Yozgat Belediyesi Web TV'nin canlı yayın hayatına başladığını hatırlatan Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat'ta ve il dışında yaşayan vatandaşların Yozgat'tan haberdar olması için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Yozgat Belediyesi Web TV'de canlı yayın olduğu gibi banttan yayında verebildiklerini belirten Karslıoğlu, bu sayede vatandaşların belediye çalışmalarını ve Yozgat'la ilgili tüm haberleri izleyebileceklerini de dile getirdi.

Karslıoğlu ayrıca Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gençlik Haftası kapsamında 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecekleri Kent Orkestrası gösterisinin de Web TV'den canlı olarak verileceğini duyurdu.

(BMG-UY-Y-)



18.05.2017 12:21:59 TSI

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