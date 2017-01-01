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Gürünlü dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:32
Gürünlü dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı
Gürünlü dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürünlü dağcılar 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Tarık Bünyamin Kaya liderliğindeki 4 dağcı Gürün'ü tanıtabilmek, Şuğul kanyonunu ve Gökpınar Gölü'nü ilgi odağı haline getirebilmek için Erciyes Dağı'nda "Gürün Kaymakamlığı Erciyes'in Zirvesinde" isimli pankartı açarak fotoğraf çektirdiler.
Kaymakam Fatih Özdemir, Gökpınar Gölü'nün doğal güzelliğine değinerek, Şuğul Kanyonunun dağcılık turizmine elverişli olduğunu, Gürünlü dağcıların yapmış oldukları faaliyetin çok önemli olduklarını belirtti.
(UY-Y-)

18.05.2017 12:32:55 TSI
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