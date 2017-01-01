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Onilişubat Belediyesi'nden Mardinli öğrencilere yardım



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Mardin'in Ömerli ilçesine yardım eli uzattı.

Onikişubat Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Kardeş Belediye" uygulaması kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesini sosyal ve fiziki belediyecilikle buluşturuyor.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde terörden etkilenen yerleşim yerlerinin yaraları, AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan "Kardeş Belediye" Projesi ile sarılıyor. Proje kapsamında Mardin'in Ömerli ilçesi ile kardeş olan Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde Ömerli'nin ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ömerli ilçesine verilecek hizmetlerin belirlenmesi için kurulan Belediye Başkan Yardımcısı Burhaneddin Türkkahraman başkanlığındaki ekibin, çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Araştırmaların sonunda, sosyal ve fiziki anlamda verilecek hizmetleri tespit ettiklerini belirten Başkan Mahçiçek, "Bu incelemeler sonunda Ömerli ilçemize 60 bin metrekare kilit parke yol yapacağız. Hendeklerle bozulan yollarını onaracağız. Parklarımızda 2 ve 3 kuleli çocuk oyun grupları yapacağız. Yine 10 adet piknik masası, 8 adet pergola takımı ve 4 adet salıncak grubu da Ömerli ilçesine gönderiliyor" dedi.

Ömerli için sosyal nitelikli yardımlar da yapacaklarını kaydeden Mahçiçek, "Ömerli ilçesinde yaşayan kardeşlerimize bin 300 adet gıda kolisi, bin 300 adet yeni doğan çocuklarımız için puset takımı, 5 bin adet giyim malzemesi, 500 adet battaniye, bin 500 adet örgü atkı, yüz adet ikili set üstü ocak, 50 adet çamaşır askılığı ile Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı kitapların da yer aldığı toplam 3 bin 500 adet kitabı Ömerli'ye gönderdik" diye konuştu.

Terörden etkilenen Ömerli ilçesi sakinlerinin zor şartlarda yaşamlarını devam ettirdiğini vurgulayan Mahçiçek, şöyle devam etti:

"Ömerli'ye gittiğiniz zaman oraların terör örgütlerince ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Oradaki yaşayan insanlarımızın gerçekten çok güç ve zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini görüyorsunuz. Dolayısıyla AK Parti Genel Merkezimizin görevlendirmesi ile Ömerli ilçemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladık. Bu konuda Ömerli Kaymakamımız Sayın Erol Korkmaz'da bizi ziyaret etti. Onun da talep ettiği ihtiyaç listelerini tanzim edip yola çıkardık. Daha sonra da parklar için oyun takımlarımız gidecek. Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sıkıntılarını olabildiğince gidermeye gayret ettik. Bir taraftan sosyal içerikli yardımlar bir taraftan da fiziki çalışmaları beraberce yürütmeye gayret ettik. İnşallah Ömerli ilçemizi de daha yaşanılabilir bir ilçe merkezi haline dönüştüreceğiz."

Başkan Mahçiçek, Kaymakam Korkmaz'ın talebi doğrultusunda Ramazan ayı boyunca her gün 500 ila 600 vatandaşa iftar yemeği vereceklerini dile getirdi. Mahçiçek, "İnşallah oradaki vatandaşlarımızın bu Ramazan'ı daha rahat ve güzel bir şekilde geçirmeleri için elimizden geldiğince gayret edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(OZR-Y)



18.05.2017 12:40:13 TSI

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