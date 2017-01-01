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Evlerinden çıkmaları istenen köylüler valilikte toplandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'nun Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü'nün bazı mahallelerinde yapılan kamulaştırma sonrasında mağdur olduklarını iddia eden köylüler Bolu Valiliği önünde toplanarak Vali Baruş'tan kendilerine yardım etmelerini talep ettiler.

Göynük'e bağlı Himmetoğlu köyünde termik santralde kullanılmak üzere kömür çıkarmak yapılan kamulaştırmalar sonrasında bazı köylüler mağdur olduklarını iddia ederek Bolu Valiliği'nde toplandılar. Sabah saatlerinde valilik önüne gelen Aşağı ve Yukarı mahalle sakinleri, evlerinin istimlak edilmesi üzerine kalacak yerleri olmadığını belirterek Bolu Valisi Aydın Baruş'tan yardım istediler.

Sabah saatlerinde kadınların da olduğu yaklaşık 50 kişi Vali Aydın Baruş ile görüşebilmek için valilik önünde toplandılar. Köylüler, 20 Mayıs tarihine kadar 18 evin boşaltılması yönünde ihbarname aldıklarını ifade ederek aralarından seçtikleri 3 kişiyi Vali Baruş ile görüşmesi için seçtiler. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından valilik önünde bekleyen köylülere, Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin yarın köylerine gelerek görüşmeler yapacağını belirten Bolu Valisi Aydın Baruş, "Taşınması zaruri olanlara öncelik tanınacak. Daha sonra diğerlerinin ihtiyaçlarını gidermek için arazi bakacağız. Bu konuyu ben yakından takip ediyorum, hiç endişe etmeyin. Pazartesi veya Salı günü Çevre Şehircilik Müdürü gelecek ve sizinle görüşerek yapılacak ev tipini belirleyecek. Bu yıl devlet konut başına 60 bin lira destek veriyor evinizi yapmanız için. Ama bunu bireysel olarak yapmak zor olacağı için siz de razıysanız toplu olarak ihale usulü ile yaptırmak gibi bir kanaate vardık. Ahırlarınızı da evlerinizin yanında sizlere tahsis edilen araziye kendiniz yapacaksınız. Ama önceliğimiz evlerinizin yapılması" dedi.

Köylüler adına konuşan Mustafa Terli, yeni evler yapılıncaya kadar köylerine dokunulmayağı sözü verildiğini belirterek, "Kömür ocaklarından dolayı kamulaştırma olduğu için köyümüzün bir kısmı acil kamulaştırmadan dolayı istimlak edildi. Fakat bizim gidecek bir yerimiz yada çadır kuracak bir arazimiz olmadığı için ve makineler de kapımızın önüne dayandığından vali beyden yardım istemeye geldik. Vali bey de bize daha önce söz vermişti. Bizim evimiz yapılmadan kimsenin bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti. Himmetoğlu Köyü'nün Aşağı ve Orta Mahallelerinin bir kısmı, toplam 65 hane var yıkılması gereken. Bunlara yer tahsis edildi fakat resmi işlemleri bitmediğinden dolayı hiçbir şey yapılamadı. Vali bey Çevre Şehircilik ve kaymakamlıkla görüştü. Onlar da hızlandıracaklarını söylediler" şeklinde konuştu.

(FC-GY-Y)



18.05.2017 12:42:35 TSI

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